Das Bild stammt aus der Klosterkirche des Klosters Maria Medingen aus Mödingen im Landkreis Dillingen. Bei einem Brand in der Kirche 2015 wurde das Bild arg in Mitleidenschaft gezogen. Anfang 2019 war das Konzept für die Restaurierung fertig. Am 1. November begannen die beiden Damen mit ihrer Arbeit – und Ostern 2020 soll es wieder in der Klosterkirche in den Altar eingefügt werden.