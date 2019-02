Die Hohenzollernstraße hat immer noch einen großen Charme

Nur ein Stück weiter, wieder in einem Rückgebäude, sitzt seit über 50 Jahren die Buchwerkstatt Schiedeck. Andrea Fellinger übernahm die Firma von ihrem Vater. Es ist schön, die alten Maschinen anzuschauen, die Arbeitsgänge, die sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert haben, zu beobachten. Andrea Fellinger: "Wir haben einen guten Vermieter, der mit der Miete nicht bis an die möglichen Grenzen geht und es uns so ermöglicht, das Geschäft weiterzuführen."