Irgendwann kreuzt die Kellerstraße die Steinstraße, über die ich ja erst vor kurzem berichtet habe. Wie so oft in Haidhausen fallen einem die zum Teil wunderschönen Fassaden auf, die verzierten Türstöcke, der Stuck. Ein ganz besonders schöner Eingang befindet sich auf der Hausnummer 35d. Eine Modemanufaktur, eine Schmuckgalerie, ein Geigenbauermeister sind dort beheimatet. Schöne kleine Läden in der Straße. Ein Friseur wirbt mit einem alten Schild am Laden. Bunte, handgemalte Blumen am Schaufenster.