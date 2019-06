Schwabing/Freimann - Gerade jetzt im Frühsommer ist es besonders schön im Nordteil des Englischen Gartens. An manchen Stellen kommt man sich vor wie in der Wildnis Kanadas. Teile sind naturbelassen und somit siedeln sich hier auch seltene Tiere an. Schwarzspechte beispielsweise, Eisvögel, Wasseramseln, Biber und sicher eine Menge mehr, die ich nicht entdeckt habe.