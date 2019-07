AZ-Stadtspaziergänger Einstige Tengelmann-Zentrale: Erst Kunst, dann Abriss

Abriss der Tengelmann-Zentrale

Vergangene Woche war ich dann noch einmal vor Ort, um den Abriss zu dokumentieren. Ein großer Bagger, mit einem Greifer am Ende des Arms, beißt sich dabei wie ein großer Dinosaurier durch Stahl und Stein, als würde er ein geschlagenes Wild aufessen. Große Betonbrocken brechen ab, eine Menge Metall regnet auf den Boden. In dem Korb eines zweiten Krans sitzt ein Arbeiter mit einem großen Schlauch, um mit dem Wasserstrahl die entstehende Staubbildung in Grenzen zu halten.