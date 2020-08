München - Viel los am Stiglmaierplatz und gleichzeitig dem Ende der Brienner Straße. Leute strömen aus den U-Bahn-Ausgängen, Radler auf den Radwegen. Ein lebendiger Platz. Auf der anderen Seite der Löwenbräukeller. Ich rolle das Feld sozusagen von hinten auf und gehe Richtung Königsplatz. Moderne Glasbauten auf der rechten Seite der Straße, links eher historische Häuser. Vorbei am Volkstheater entdecke ich das Gebäude des Bayerischen Fußballverbands. Ein Stück weiter, im Hinterhof "Menschen für Menschen." Mit der Organisation war ich vor einigen Jahren in Äthiopien, um verschiedene Projekte zu fotografieren. Beeindruckende Momente in dieser Zeit.