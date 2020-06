Nach der Polizeiinspektion 21 gleich gegenüber ist der Weg erst mal zu Ende. Es folgt ein Spielplatz und danach ein eingezäuntes Grundstück entlang des Baches. Also muss ich den Berg wieder hoch und ein Stück an der Hochstraße entlang. An der Gebsattelbrücke geht es wieder nach unten. Unter der Brücke an der Gebsattelstraße, die ja auch zur Auer Dult führt, schmücken schöne Graffiti die Betonwände, und der Wasserspiegel des Baches ist höher als der Fußweg. Ein komisches Gefühl, aber die Mauer schaut stabil aus.