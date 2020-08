Zum Schluss erlebe ich noch das Wochenfinale. Seliger greift zum Mikrofon und fragt die Kinder: "Was war das Allerschönste in der Woche?" "Dass wir viel gebastelt haben", meint Moritz. "Dass wir so schön getanzt haben", sagt ein anderes Kind. Nina und einige anderen Kinder fanden es am Besten, dass sie neue Freunde gefunden haben. Die Trainer finden sie toll – und das Essen war auch nicht schlecht. "Alles bio", sagt Anna Seliger. Ein Mädchen bringt es auf den Punkt: "Es war sooo schön, egal ob Corona war, oder nicht" sagt sie.