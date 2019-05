Werkstatt Schiedeck: Nicht nur Bücher-Restaurierung

Viel habe ich an diesem Vormittag gelernt. Über Lumbecken, wie die Fächerklebung genannt wird, über Fadenheftung auf einer alten Buchheftmaschine, über große mechanische Schneidemaschinen, große Schneidemesser und vieles mehr. Andrea Fellinger zeigte mir auch, wie man mit Bleisatzbuchstaben und Folie Buchrücken prägt. Aber auch Sachen, an die man nicht unbedingt denkt, werden in der kleinen Werkstatt gemacht. So restauriert sie gerade einen alten Papierkorb aus Pappe. Vielleicht kein Material für die Ewigkeit, aber vom Besitzer geliebt.