Ein stiller Gruß an die herausragenden Münchner sei jedem gegönnt. Apropos still: Die Ruhe in der Mitte des Friedhofs ist einzigartig. Man hört die eigenen Schritte im Kies und Vogelgezwitscher. Vorsicht: So manch einer, der hier zu offensichtlich nur flanierte, wurde verjagt, munkelt man.

Auf Franz Beckenbauers Spuren

Nun kann man direkt auf der Untersbergstraße (3) Richtung Katzenbuckel und Weißenseepark schlendern. Beim Verlassen des Ostfriedhofs kann man noch entscheiden, ob man links auch noch den Fußballclub begutachten möchte, wo Franz Beckenbauer seine ersten Trainings absolvierte.

Doch wir wollen zum Katzenbuckel, der mittlerweile durch einen Wall zum Mittleren Ring schallgeschützt ist. Drei Attraktionen hat er: einen Fitness-Parcours, der in Corona-Zeiten beliebt ist, einen Kinderspielplatz auf zwei Ebenen für etwa Drei- bis Fünfjährige und die einzige Dirt-Bike-Anlage weit und breit. Oßwald: "Der Park wurde über die Jahre den Bedürfnissen der Anwohner angepasst."

Ein selbstreinigendes Klo für 100.000 Euro

Der Weißenseepark neben dem Katzenbuckel hat die wahrscheinlich modernste Toilette Münchens (4). "Etwa 100.000 Euro hat sie gekostet", weiß Oßwald. Sie kann sich selbst reinigen und verhindert Wildbiesler-Ärger.

Nachts, wenn niemand da ist, fährt sie ihre Düsen aus und spritzt sich innerlich sauber. Wer selbst mal muss, wird merken: Die Anlagen sind immer geruchsfrei. Und nebenbei haben hier Obdachlose ein Örtchen, falls sie eine Toilette brauchen. Damit sich aber niemand darin einschließt, geht das Schloss nach 15 Minuten automatisch auf. Kurz bevor die Zeit abläuft, weist einen die automatische Stimme darauf hin.

Naturbelassenheit im Sophia-Goudstikker-Park

Wer nun etwa einen Kilometer weiter die Grenze nach Ramersdorf überquert, findet sich auf der anderen Seite der S-Bahn-Gleise im Sophia-Goudstikker-Park (5) wieder. Er ist ebenfalls ein Geheimtipp in der Gegend. Goudstikker war eine Fotografin und Frauenrechtlerin, die 1924 in München starb. Schon so früh für Frauenrechte eingetreten? Ich verneige mich innerlich vor ihr.

Der Park, der nach ihr benannt ist, glänzt durch Naturbelassenheit. "Das sind richtig alte Bäume hier", sagt Oßwald, der von den massiven Baumumfängen der Ahörner und Birken begeistert ist. Er selbst ist selten in der Gegend. Klar, denkt man sich, ist ja nicht mehr sein Bezirk.

Spielen zwischen Villen und Bäumen

Was für eine Oase der Ruhe: Umzingelt von Arbeitervillen hat ein kleiner namenloser Spielplatz mit einer riesigen Wiese nur drei öffentliche Zugänge. Einer davon befindet sich an der Bernauer Straße 17 zwischen einem Haus und einem Garagentor. Wer nicht weiß, dass hinter dieser Häuserreihe eine wunderschöne Liegefläche ist, fährt daran vorbei. Das tun die meisten.

Derzeit ist der Spielplatz etwas eingeschränkt: Die zwei Schaukeln müssen gewartet werden und sind nicht nutzbar.

