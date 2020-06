1. Die Einzahlungen werden verzinst

Alle gezahlten Einzahlungen in die Kapitallebensversicherung werden verzinst und bringen Ertrag. Das ist leider falsch. Sowohl bei einer Kapitallebensversicherung als auch bei einer privaten Rentenversicherung wird nur ein Teil der Einzahlungen, also des Beitrags, gespart. Ein anderer Teil fließt in den Risikoschutz, ein weiterer geht für Kosten ab. Auch für den Abschluss und die Verwaltung eines Vertrags ziehen die Versicherungsunternehmen Geld von den Beiträgen ihrer Kunden ab. Verzinst wird dann nur, was am Ende übrig bleibt.