In München gibt es die Sicherheitsnische

In München werden die Sicherungssysteme zwar auch schon so lange diskutiert – realisiert wurden sie bislang jedoch nicht. Ausnahme: im S-Bahnhof am Flughafen. Bislang vertrat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) immer die Linie: "Die U-Bahn ist auch heute sicher", so MVG-Sprecher Matthias Korte. Es gebe zahlreiche Sicherungsvorkehrungen – vom Nothalt am Bahnsteig bis zur Sicherheitsnische unter der Bahnsteigkante, unter die sich jeder flüchten könne, der hinunterfällt.