Radenkovic geht nicht mehr zu den Sechzig-Spielen

Mit der Gaudi war's dann aber wieder dahin, nach der Vizemeisterschaft 1967 bröselte die Mannschaft langsam auseinander, 1970 stieg der Löwe ab in die Zweitklassigkeit, bald ist das 50 Jahre her. Der Radi war damals 35, er beendete die Karriere, eröffnete später eine Pilsbar in Unterschleißheim und übernahm in München das Hotel "König". Und immer noch war er seinen Sechzgern eng verbunden, er verfolgte das Auf (manchmal) und Ab (meistens) seines Klubs, mischte sich immer wieder ein, verstand aber nicht, wie sich der Löwe immer so zielsicher selbst zerfleischen konnte. Jetzt zu seinem Fünfundachtzigsten zitierte ihn eine Zeitung, dass er sehr enttäuscht sei von der Führung der Löwen, und deswegen auch nicht mehr zu den Spielen ins Sechzgerstadion gehe.

Mit seiner zweiten Frau Slobodanka (seine erste große Liebe Olga, die Mutter der beiden Töchter Petra und Darinka, starb 2009) lebt der Radi inzwischen in Belgrad. In München hat er auch noch eine Wohnung, manchmal kommt er noch her. Nicht mehr zu Sechzig-Spielen. Lieber auf ein Carpaccio in der Amalienstraße.