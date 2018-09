AZ-Serie: Wilde Heimat Die Kreuzotter

Scheue Schlangen, die man aber nicht reizen sollte

Kreuzottern sind sehr scheu und flüchten bei Gefahr normalerweise sofort. Werden sie jedoch massiv bedrängt, angefasst oder man tritt auf sie, beißen sie auch erst nach einer Warnung (zischen) zu.

Das Gift ist sehr wirkungsvoll, wegen seiner geringen Menge für einen Erwachsenen zwar schmerzhaft, aber in der Regel ungefährlich. Gefährlich kann sie hingegen Kindern und alten Menschen werden. In den letzten 50 Jahren kam es aber in Deutschland nur zu einem bekannten Todesfall nach einem Kreuzotterbiss.

Kreuzottern haben auch etwas Magisches, und können Leute in ihren Bann ziehen. Die Kreuzotter ist eins der Lieblingstiere von unserem Fotografen Christoph Sieradzki und zugleich auch von Tierfilmer Jan Haft aus Dorfen, der in seinem preisgekrönten Kinofilm "Magie der Moore" eine tolle Szene von einem Kommentkampf zeigt, bei dem sich zwei rivalisierende Kreuzottermännchen umschlingen und versuchen sich gegenseitig zu Boden zu drücken.

