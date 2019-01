AZ-Serie: Wilde Heimat Der Tannenhäher

Bis zu 100 Nüsse passen in den Kehlsack des Tannenhähers

Der Tannenhäher holt sich also einen Zapfen, spannt ihn in eine Astgabel, entfernt die Schuppen und trägt die Nüsse in seinem Kehlsack weg. Ein Zapfen enthält bis zu 50, circa einen Zentimeter lange Nüsse, bis zu 100 Stück passen in den Kehlsack, dessen Öffnung unter seiner Zunge liegt.