AZ-Serie: Wilde Heimat Der Mäusebussard

Landshut - Eine leicht gezuckerte Landschaft wie auf dem Bild hier macht den Mäusebussard nicht zu schaffen: Wenn es aber so extrem zugeht wie in den vergangenen Wochen, dann stoßen auch Mäusebussarde an ihre Grenzen, was die Nahrungssuche angeht. Sie haben sehr gute Augen und können Mäuse - ihre Leibspeise - auch aus größerer Entfernung sichten. Wenn sich die Mäuse allerdings unter einer dicken Schneeschicht ihre Gänge anlegen, können sie die Bussarde nicht wie ein Fuchs durch das Gehör aufspüren.