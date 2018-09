AZ-Serie: Wilde Heimat Der Eichelhäher

Angeblich wird er als Suppe geschätzt, doch sind wohl eher seine blauen Flügelfederchen der Grund für die Bejagung. Sie sind ja als Hutschmuck sehr beliebt.

Ist dies wirklich ein Grund diese Vögel zu schießen, wo doch sein Nutzen für den naturnahen Waldumbau so groß ist? Die Bayerische Staatsregierung und der oberste Jagdbeirat meinten 2014 jedenfalls, dass es zum Thema Eichelhäherbejagung weder Diskussions- noch Handlungsbedarf gibt.

Zur Serie: Um uns herum sind so viele Naturphänomene versteckt, die eigentlich keiner kennt. Genau um diese kleinen (und großen) Geheimnisse von Tieren, Pflanzen und Insekten geht es in der AZ-Serie "Wilde Heimat" mit Naturexperte Philipp Herrmann. Er ist als "Vogelphilipp" ständig mit seinem Fernglas unterwegs und kennt alle Vogelstimmen auswendig. Doch auch für anderes hat er einen Blick. Und genau den teilt er in der "Wilden Heimat" mit den AZ-Lesern. Die Fotos stammen von Christoph Sieradzki aus Essenbach. Der Fotograf legt sich mit seiner Kamera und vielen verschiedenen Objektiven in Landshut, im Landkreis, aber auch weltweit auf die Lauer, um die spektakulären Aufnahmen für die "Wilde Heimat" zu liefern. Wer sich für mehr von Christoph Sieradzki interessiert, ist auf www.naturfotografie.la genau richtig.