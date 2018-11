AZ-Serie: Wilde Heimat Das Rotkehlchen

Das Rotkehlchen ist heimlicher Star in der Wissenschaftsgeschichte. Mit Versuchen am Rotkehlchen haben Frankfurter Wissenschaftler herausgefunden, dass sich Vögel beim Zug unter anderem am Magnetfeld orientieren. In Stahlkammern mit künstlich verändertem Magnetfeld flogen die Vögelchen zur Zugzeit plötzlich Richtung Osten statt nach Südwest. Woran sich Vögel nun generell orientieren, ist noch nicht abschließend geklärt. Es spielen wohl mehrere Faktoren wie Sonnenstand, Wetter, Magnetfeld, Landmarken etc. eine Rolle.