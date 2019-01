AZ-Serie: Wilde Heimat Das Reh

Ihr Ruf erinnert an das Bellen eines Hundes

Mit ihren Augen, die in der Jägersprache Lichter genannt werden und eine quer liegende Pupille besitzen, können Rehe ohne Kopfdrehen fast die gesamte Umgebung wahrnehmen. Wittern Rehe Gefahr, dann rufen, beziehungsweise "schrecken" sie. Dieser Ruf, der bei Männchen und Weibchen gleich klingt, erinnert an das kurze Bellen eines Hundes.

Disney hat´s erfunden

Als "Bambi-Irrtum" bezeichnet man übrigens die weit verbreitete Annahme, dass das Reh die Frau vom Hirsch ist. Die Grundlage für den bekannten Disney-Film "Bambi" schuf der österreichische Schriftsteller Felix Salten mit seinem Buch "Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" über das Reh im Jahr 1923. Da es in den USA keine Rehe gibt, verwandelte Disney den Vater von Bambi, den Fürst des Waldes kurzum in einen Weißwedelhirsch, der den amerikanischen Zuschauern vertraut ist.

Wunderbare Aufnahmen vom Reh und seinem Lebensraum gibt es in dem Naturfilm "Die Wiese - Ein Paradies nebenan" von Nautilusfilm zu sehen, der ab dem 4. April in den deutschen Kinos läuft. Der Hauptdarsteller des Filmes ist ein junges Reh, das ein Leben zwischen Waldrand und Wiese führt und den Zuschauer mitnimmt auf seine Abenteuer.

Zur Serie: Um uns herum sind so viele Naturphänomene versteckt, die eigentlich keiner kennt. Genau um diese kleinen (und großen) Geheimnisse von Tieren, Pflanzen und Insekten geht es in der AZ-Serie "Wilde Heimat" mit Naturexperte Philipp Herrmann. Er ist als "Vogelphilipp" ständig mit seinem Fernglas unterwegs und kennt alle Vogelstimmen auswendig. Doch auch für anderes hat er einen Blick. Und genau den teilt er in der "Wilden Heimat" mit den AZ-Lesern. Die Fotos stammen von Christoph Sieradzki aus Essenbach. Der Fotograf legt sich mit seiner Kamera und vielen verschiedenen Objektiven in Landshut, im Landkreis, aber auch weltweit auf die Lauer, um die spektakulären Aufnahmen für die "Wilde Heimat" zu liefern. Wer sich für mehr von Christoph Sieradzki interessiert, ist auf www.naturfotografie.la genau richtig.