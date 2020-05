München - Ha-Ha-HSV. Wenn die Hanseaten zuletzt beim FC Bayern in der Allianz Arena antraten, wurde der Hamburger Schießbuden Verein lächerlich gemacht. Die Zahlen des Grauens: 0:6, 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5, 0:6 – macht satte 50 Tore in den letzten acht Gastspielen des HSV in München. Aktuell schützt die Hamburger eine clevere Taktik gegen weitere Klatschen: Sie haben sich in der zweiten Liga verschanzt.