Zeidlers Weg zur Weltklasse: "Ab 2019 lief's richtig gut"

Er, 2,03 Meter groß und 103 Kilogramm schwer, mit optimalen Hebeln ausgestattet, entwickelte sich erst in kleinen, dann immer größeren Schritten zum Weltklasse-Ruderer. "Ab 2019 lief’s richtig gut", sagt er, "alle Regatten, die ich im vergangenen Jahr gewinnen wollte, habe ich gewonnen. Und wenn man in der prestigeträchtigsten Bootsklasse, dem Einer, Weltmeister wird, darf man sich laut Ruder-Legende Olaf Tufte stärkster Ruderer der Welt nennen. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Es ist eine riesige Ehre und macht mich stolz."

Dass er erst so spät mit dem Rudern begonnen hat, bereut er überhaupt nicht. "Wer weiß, ob es überhaupt so erfolgreich gelaufen wäre, wenn ich eher begonnen hätte."

Training in Oberschleißheim: "Ich will eine Goldmedaille holen"

Und doch waren da die Überlegungen, den Rudersport nach Olympia wieder aufzugeben. Sponsoren waren rar gesät, sein Training schwer zu finanzieren – allein ein Boot kostet 15.000 Euro, jedes Jahr braucht man ein neues. Mittlerweile blickt Zeidler positiver in die Zukunft. "Mein Arbeitgeber Deloitte unterstützt mich voll, ich habe die Förderung der Sporthilfe. Und wenn es im Sponsoring so weitergeht wie in den Monaten vor Corona, kann ich meinen Sport bis Olympia 2024 finanzieren", sagt er.

Doch davor kommt erstmal Tokio, im Juli 2021, so Corona es will. "Ein Jahr ohne Regatta ist schwierig, ein absoluter Worst Case. Dafür kann keiner einen richtigen Plan haben", sagt Zeidler, der von seinem Vater Heino trainiert wird.

Immerhin: Fürs Training auf der Regattastrecke in Oberschleißheim hat er eine Ausnahmegenehmigung erhalten, als einziger darf er dort trainieren. "Ich will mich optimal vorbereiten, um die Goldmedaille zu holen", sagt er, "wenn es dann Silber oder Bronze wird, bin ich auch zufrieden." Wer hätte daran vor drei Jahren überhaupt gedacht?

