An der Ostseite des Olympiaparks radeln wir nur ein kurzes Stück entlang, bis wir vor dem Schwabinger Bach rechts auf die Lerchenauer Straße fahren. Der folgen wir nun nach Norden, immer weiter durch die Lerchenau. Am Fasaneriesee kann man vorbeifahren oder gegenüber der Sportanlage der SpVgg Feldmoching links abbiegen in den Biergarten am See. Wer lieber weiterradeln möchte, wird auch am Ziel noch einen Biergarten finden, allerdings ist (Spät-)Sommer und da kehren wir ja gerne in alle Biergärten ein, denen wir begegnen.