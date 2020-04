Das Konzept des Romans hat sich inzwischen weiterentwickelt, und ich arbeite nun an einer "beweglichen Collage". Ich poste Bilder in den sozialen Medien. Welche, die ich selber mache, aber auch viele, die ich mir von anderen Fotografen leihe. Dazu füge ich Hashtags und kleine Texte hinzu, so entsteht dann die Collage. Irgendwann wird diese Collage dann in den Roman einfließen.