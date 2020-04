Stand heute sind wir deshalb nicht von einer Schließung bedroht, aber dauerhaft werden diese Spenden kaum reichen. Ich ziehe es zwar durch, dass ich nur einmal die Woche raus zum Einkaufen gehe, aber mein Homeoffice und auch das Homeschooling für meinen Sohn haben wir schon manchmal ins Riffraff verlegt. Da können wir auch mal über den Beamer einen englischen Film anschauen. Ich finde es natürlich schön, jetzt so viel Zeit für meine Familie zu haben, das gemeinsame Kochen und den neuen Rhythmus, den wir haben. Ich schaue mich aber schon um, was ich mache, wenn der Schreibtisch leer ist. Ich habe in den Neunzigern Biogärtner gelernt, vielleicht helfe ich bald mal bei Freunden in ihren Gärtnereien etwas aus.