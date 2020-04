Es ist für mich befremdlich, tragisch und auch traurig, einen Verstorbenen so schnell zu bestatten, und die Spuren, die durch eine solche Bestattung hinterlassen werden, können sehr tief sein. Die sorgsam ausgearbeitete Rede und Ansprache durch uns Redner beinhaltet ja alles Erlebte, ja, die ganze Lebensbiografie und all das, was den Verstorbenen ausgemacht hat: eine wahre Wertschätzung an den Verstorbenen.