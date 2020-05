Schöne: "Veranstaltungen zu verschieben, ist nicht so einfach"

Trotzdem hat uns das – wie viele andere Branchen auch – wie ein Blitz getroffen. In der Geschichte des Olympiaparks ist ein solcher Einschnitt bisher einmalig. 2019 hatten wir ein ausgesprochen erfolgreiches Geschäftsjahr mit einem sehr positiven Ergebnis. Wir hoffen, dass die Veranstaltungen spätestens 2021 wieder anlaufen können. Aktuell sind wir vor allem mit den Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen beschäftigt. Tatsächlich abgesagt wurden jedoch bisher glücklicherweise erst zehn von insgesamt über 80 Veranstaltungen. Veranstaltungen zu verschieben ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Denn meist hängen ganze Tourneen an den Veranstaltungen, da kommen nur bestimmte Tage in München in Frage. Und natürlich ist es weniger motivierend für meine Mitarbeiter und mich, Veranstaltungen zu verschieben und abzusagen, als diese zu organisieren.