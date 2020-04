Auch Forschung muss in vorlesungsfreier Zeit weitergehen

Mein Team vermisse ich auch. Wir sind vier Doktoranden, zwei Postdoktoranden (sie haben ihren Doktor gemacht, sind aber noch an der Uni, d. Red.) und ich. Wir haben uns bislang immer persönlich im Rückgebäude an der Ludwigstraße 28 getroffen und uns besprochen – am liebsten mittags. Jeder hat sich was zum Essen mitgebracht. Jetzt treffen wir uns morgens zu einem digitalen Coffee-Chat und besprechen, was an Arbeit ansteht.