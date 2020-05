Hacker: "Wer adipös ist, will Sport ohne fremde Blicke machen"

Ich habe das selbst vor fünf Jahren machen lassen und seitdem 120 Kilo abgenommen. So weiß ich aus eigener Erfahrung, dass nach einer euphorischen Phase von eineinhalb Jahren, in denen man von allein abnimmt, eine Phase folgt, in der man um jedes Kilo kämpfen muss. Jetzt in der Coronazeit sitze ich wie fast alle Menschen viel zu Hause und bewege mich wenig. Und der Kühlschrank schreit verdammt laut.