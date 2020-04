München - Seit fünf Wochen ertönt in dem großen Schulgebäude an der Berg-am-Laim-Straße kein Gong mehr. Der Schulhof, die langen Flure und die Klassenzimmer werden auch am Montag wieder nahezu verwaist sein. Es ist seit 38 Tagen so ruhig, als wäre immer Wochenende. Nur die Schulleiter und ein paar Lehrer halten vor Ort und am Telefon die Stellung. Und neun Kinder kommen nach wie vor fast jeden Tag. Sie werden in einem Klassenzimmer "notbetreut", da ihre Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Bald werden es wohl deutlich mehr werden, denn dann haben auch die Kinder alleinerziehender Eltern einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz.