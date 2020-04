Dass irgendwann eine Pandemie kommen würde, war mir als jemand, der schon länger im öffentlichen Gesundheitswesen tätig ist, irgendwo schon immer klar – nur nicht, dass sie in dieser Form und mit solchen Auswirkungen kommen würde. Krisenerprobt war ich schon vor Corona.

Bevor ich 2015 Gesundheitsreferentin wurde, war ich seit 2005 im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz beschäftigt. In dieser Zeit durfte ich unter anderem an der Bewältigung der Vogelgrippe und später der Schweinegrippe mitwirken und war an der Erstellung der Pandemiepläne beteiligt. Meine Arbeit mit den mir auch persönlich sehr wichtigen Bereichen Umwelt und Gesundheit mache ich sehr gerne. Auch wenn sie eigentlich immer – und aktuell besonders – durch die Fülle an Themen und Vielzahl der Aufgaben zeitintensiv ist.

Unmittelbar vor der Coronakrise lag der Schwerpunkt zuletzt eher bei den Umweltthemen, hier vor allem beim Klimaschutz, der Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie, der Luftreinhaltung und der Frage, wie unser Leben in der Stadt ganz generell nachhaltiger gestaltet werden kann.

"Wann wieder Normalität einkehrt, ist schwer zu sagen"

Seit Ausbruch des Coronavirus rund um die Firma Webasto Ende Januar liegt mein Fokus natürlich vor allem auf der bestmöglichen Bewältigung der Coronakrise.

Ganz persönlich hinterlässt die aktuelle Situation, wie bei jedem anderen auch, ihre Spuren. In den wenigen Stunden mit Freizeit erkunde ich derzeit mit meinen beiden Söhnen, sechs und acht Jahre alt, das unmittelbar vor unserer Haustür liegende wunderschöne Würmtal ganz neu.

Wenn wir die Krise weitgehend überwunden haben, werde ich mich auf jeden Fall bei all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die eine so tolle Arbeit leisten und alle mit vollem Einsatz und Engagement dabei sind. Es ist wirklich schön, zu sehen, wie alle an einem Strang ziehen und so eine Krise auch zusammenschweißt. Ob ich mich in Form einer Feier bedanken werde oder auf eine andere Art und Weise, muss man sehen. Denn: Wann wirklich wieder Normalität einkehrt und was dann erlaubt sein wird, ist derzeit schwer zu sagen.

