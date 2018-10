AZ-Serie: Mein Lieblingsplatz in LA "Gehen Sie auf die Suche nach Ihrer Schöpfungskraft!"

Sie schätzen Colani?

Ich halte Colani für einen der kreativsten Köpfe, die in Deutschland leben. Aber die Deutschen schätzen ihn leider viel zu wenig. Er ist ein Genie! Später habe ich in einer Bau-Keramik-Werkstatt gearbeitet. Zu der Zeit habe ich meinen damaligen Mann kennengelernt, habe geheiratet und mich mit einer kleinen Töpferei 1975 in Witten selbstständig gemacht. Innerhalb von fünf Jahren hatte ich 25 Mitarbeiter, es lief sehr gut. 1989 fielen die Umsätze, wir verkleinerten uns und ich habe mich neu orientiert.

Ging es ab dann in eine neue Richtung?

Ich habe dann Kunst und Literaturwissenschaften studiert und nebenbei in einer Werbeagentur gejobbt. Auch für Colani habe ich noch ab und an gearbeitet. Dann habe ich noch eine Ausbildung als Soziotherapeutin gemacht. Ich hab immer Spaß am Lern-Leben gehabt. Aber irgendwann muss man dieses Lern-Leben auch anwenden. Ich war zum Beispiel in der Denkmalberatung tätig und kunsttherapeutisch in der Psychotherapie mit Tinnitus-Patienten. Ich habe ein paar Jahre lang als Kunsterzieherin in einem Internat gearbeitet. Dort habe ich viel gelernt - auch wie man eine Schule leitet.

Wie kam es, dass Sie wieder zurück nach Landshut gekommen sind?

Die Stelle hier in Landshut wurde frei. Seit 2006 bin ich jetzt Fachschulrektorin an der Keramikschule. Ich liebe diese Schule. Sie ist viel mehr als eine Schule: Hier wird man im Handwerklichen ebenso geschult wie in der Wertebildung. Wertebildung, das heißt, sein eigenes Verhalten zu bilden. Heute fragen ja alle immer: "Was bringt mir das?" Das ist ein fürchterlicher Satz. Es geht doch darum, dass ich Gestalter darin bin, wie ich mit anderen umgehe. Das hat ganz viel mit Gestaltung und Ästhetik zu tun. Das versuchen wir zu bilden.

Warum ist das Atelier der Keramikschule Ihr Lieblingsplatz?

Das Atelier der Keramikschule habe ich von Anfang an für meine Arbeiten verwendet. Dann haben die Schüler gefragt, ob sie dazu kommen können. Das war wunderbar - es ist ein Ort kreativer Freiheit und künstlerischer Entwicklungsmöglichkeit geworden. Weil der Ort es den Schülern ermöglicht, sich unabhängig von schulischen Zwängen zu entwickeln. Der gestalterische und schöpferische Geist lässt sich nicht in das Korsett eines Schulplans zwängen.

Schüler und auch Externe können hier ihre eigene kreative Geschwindigkeit entwickeln und auf die Suche nach der eigenen gestalterischen Sprache gehen. Mit der Kunst oder der Schöpfungskraft ist es doch so: Je mehr Sie sich dem hingeben, desto mehr kommt zurück. Das ist das Konzept des Ateliers. Alles was dort passiert, wird in der Schule ausgehängt. Es blüht dann.

Wie oft sind Sie hier im Atelier?

Im Atelier haben wir zwei Termine für Schüler und Externe, darunter sind einige echte Naturbegabungen. Die muss ich schützen. Es macht auch etwas mit den Schülern, wenn sie solche Werke sehen. In ihnen liegt eine gestalterische Wahrheit, die alle anderen motiviert.

Gefällt Ihnen hier besonders der Raum?

Es geht nicht um das Atelier als solches. Meine Lieblingsorte sind eher die "immateriellen Orte" im Atelier, wenn ich merke, dass die Schüler sich und ihre Schöpfungskraft entdecken. Dann spüre ich: Es hat einen Sinn, dass ich lebe. Denn ich kann daran mitwirken, dass die Schüler sich auf diese Art entwickeln können. Je mehr immaterielle Orte es gibt im Atelier, desto lieber ist mir der Ort.

Haben Sie einen Tipp für die Leser der Landshuter Abendzeitung?

Gehen Sie auf die Suche nach Ihrer Schöpfungskraft! Nutzen Sie die Medien zweckmäßig, aber nicht anstelle Ihrer individuellen Entwicklung. Gehen Sie mehr in Ausstellungen und Museen, um Ihre Werte nicht zu verlieren. Mir ist es wichtig, jeden für das Material Keramik zu sensibilisieren. Denn jeder - und da bin ich mit Beuys einer Meinung - hat gestalterische Fähigkeiten.