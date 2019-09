Die Verjüngungskur bringen die Zuzügler, die in die Neubauten ziehen werden – vor allem viele Familien. Darunter werden auch viele Ausländer sein. Momentan leben in Bogenhausen noch deutlich weniger als in anderen Vierteln. Das wird sich ändern: Bis 2040 gehen die Stadtplaner von einem Zuwachs um 10,4 Prozent auf 33,7 Prozent aus. Die Quote läge dann leicht über dem bis 2040 prognostizierten München-Durchschnitt (33,5 Prozent). Die Stadtplaner rechnen vor allem mit einer starken Zuwanderung aus EU-Staaten.

Bahntrasse soll nicht mehr durch die Neubaugebiete verlaufen

Angelika Pilz-Strasser sieht die Veränderungen positiv. "Der Nordosten wird auch attraktiv", sagt sie. Besonders wichtig ist ihr, dass die neuen Viertel gut vernetzt und an die Stadt angebunden werden – etwa durch Radschnellwege. Und: "Dass man die Menschen so respektvoll wie möglich mitnimmt und nicht einfach von oben etwas beschließt", sagt sie – und meint die SEM.

Auch ist ihr wichtig, dass die Bahntrasse im Nordosten, auf der auch die S8 fährt, künftig nicht mehr mitten durch die Neubaugebiete verläuft. "Hier fahren täglich mehr als 360 Züge. Die Trasse muss tiefer gelegt werden! Derzeit werden von der Bahn verschiedene Möglichkeiten geprüft." Pilz-Strasser kann sich vieles vorstellen, was über der S-Bahn entstehen könnte: vom Radschnellweg bis hin zu Cafés.

Ein Bauprojekt, das schon deutlich früher das Gesicht von Bogenhausen verändern wird, soll bereits in fünf Jahren stehen: Die Bayerische Versorgungskammer (BVK) plant auf dem früheren Siemens-Gelände an der Richard-Strauss-Straße eine neue Zentrale. Der Siegerentwurf der beiden Büros David Chipperfield Architects und Atelier Loidl Landschaftsarchitekten sieht zwei Bürotürme vor: Der eine ist 60 Meter hoch, der andere fast 100 Meter.

Lesen Sie auch: München-Thalkirchen - Dichter, moderner – und jünger