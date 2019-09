2040: 100.000 Einwohner in Schwabing-Freimann

Mehr Menschen bedeutet auch mehr Wohnraum: Derzeit entsteht in Freimann ein komplett neues Viertel: Südlich der Heidemannstraße auf dem 48 Hektar großen Areal der Bayernkaserne sollen 5.500 Wohnungen entstehen. Für den Bau wird alter Beton recycelt. Ein Pilotprojekt, das in dieser Größe in Deutschland bisher einzigartig ist .