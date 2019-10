Der Gefängnisalltag beginnt zwischen 6 und 6.30 Uhr: Das Deckenlicht geht an, ein Beamter klopft an die Tür und schaut in die Zelle. Unversehrtheitskontrolle wird das genannt. Bei denjenigen, die wenig später arbeiten gehen, bleibt die Tür offen stehen. Die anderen dürfen später für eine Stunde Hofgang raus. Einmal am Tag.

Morgens um 6 Uhr beginnt in Stadelheim der Gefängnisalltag

U-Häftlinge dürfen arbeiten, Strafgefangene müssen. "Wir schauen immer, dass möglichst viele beschäftigt sind", sagt Harald Königsdorfer, Chef der Abteilung Allgemeiner Vollzug. "Ein arbeitender und ausgelasteter Gefangener ist ruhiger. Dem fällt weniger Blödsinn ein."

Auf dem Gelände gibt es eine Schreinerei, eine Kfz-Werkstatt, eine Schlosserei, einen Baubetrieb und eine Gärtnerei. Manche Gefangene reparieren Fahrzeuge, andere stellen Kinderspielzeug her. In der Gärtnerei werden auch die Kränze für die Schäffler gebunden.

Derzeit werden auch Adventskalender befüllt und Geschenkekartons gefaltet. Doch oft gibt es nicht genug zu tun. "Viele Firmen haben einfache Tätigkeiten nach Osteuropa ausgelagert", so Königsdorfer.

Für 300 Euro darf im Monat eingekauft werden

Wer arbeitet, verdient auch etwas Geld – doch viel ist es nicht. 1,26 Euro pro Stunde gibt’s für einfache Tätigkeiten, 2,10 Euro für anspruchsvollere. Von dem Geld müssen die Gefangenen vier Siebtel für später zurücklegen. Zum Vergleich: Ein Haftplatz kostet den Steuerzahler 104,21 Euro (Stand: 2017) am Tag.

Für knapp 300 Euro im Monat dürfen die Gefangenen einkaufen. Früher gab es mal einen Kaufladen im Knast, doch der wurde abgeschafft. Heute wird per Einkaufsliste bestellt. Ganz oben stehen Kaffee, Tabak, Chips und Zahnpasta.

Für 20 Euro im Monat kann ein Fernseher gemietet werden. Die Antennen auf der JVA empfangen 32 Programme aus aller Welt. Außerdem sind in der Zelle auch ein paar persönliche Gegenstände erlaubt. Der eine hat eine Leselampe, der andere einen Gebetsteppich.

Um 17 Uhr wird die Zelle wieder verschlossen

Für die Gefangenen, die nicht arbeiten, ziehen sich die Tage. Um 11 Uhr wird das Mittagessen gebracht – die einzige warme Mahlzeit am Tag. Gegessen wird allein in der Zelle. Um 14.30 Uhr kommt schon das Abendbrot – mitsamt der Brotration fürs Frühstück.

Außer dem TV-Programm gibt es kaum Abwechslung: Ein Mal in der Woche ist Umschluss, bei dem sich Gefangene gegenseitig besuchen dürfen. Zwei Mal ist Aufschluss, dann stehen die Türen auf der Station für 90 Minuten offen. Dreimal in acht Tagen darf geduscht, einmal in einem sehr einfachen Sportraum traniert werden, Besuch von Angehörigen ist zwei Mal im Monat möglich – aber nur nach Anmeldung und höchstens für eine Stunde.

Um 17 Uhr dreht sich auch für den letzten Gefangenen wieder der Schlüssel in der Zellentür. Nun bleibt er wieder ohne jeden menschlichen Kontakt. Bis zum nächsten Tag, 6 Uhr.

