München - Dass ein verurteilter Frauenmörder lautstarken Applaus bekommt – und dann auch noch von hohen Gästen aus Justiz, Polizei und Politik – dürfte ein ziemlich einmaliges Ereignis sein. So geschehen am Montag hinter den sechs Meter hohen Mauern der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim in der Gefängniskirche.