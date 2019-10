Schwarz-Weiß-Fotos vom Ende des 19. Jahrhunderts zeigen eine Festung inmitten von Feldern vor den Toren der Stadt. Früher stand hier ein landwirtschaftliches Gut, von ihm stammt der Name Stadelheim. Das Königliche Strafvollstreckungsgefängnis war gebaut worden, weil die kleinen Haftanstalten in der Baader- und Gruftstraße sowie am Lilienberg und am Anger aus allen Nähten platzten und die sanitären Zustände katastrophal waren.