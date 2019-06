Zuweilen führt das zu zwielichtigen Inseraten. Für 10.000 Euro Ablöse werden in den Kleinanzeigen Gartenparzellen angeboten. Privatpersonen hätten überhaupt keinen Einfluss über deren Vergabe, betonen die Verbände. Neue Pächter würden immer von den Vereinen ausgesucht. Wer versucht, die offiziellen Wege zu umgehen, verliert seinen Pachtvertrag.

Wohnungsnot: Kleingärten im Fokus von Investoren

Da sich Münchens Gartengrün mittlerweile nicht mehr in Randlagen befindet, geraten die Flächen in Zeiten von Wohnungsnot vermehrt in den Fokus von Investoren.

Im Norden etwa kämpfen Kleingärtner um ihr Eggarten-Idyll. Die historische Kolonie soll mit bis zu 2.000 Wohnungen bebaut werden.

Auch wegen solcher Vorfälle legen die Kleingärtner mitunter penibel großen Wert auf die Einhaltung ihrer Gartenregeln. "Das Bundeskleingartengesetz schützt unsere Flächen vor dem Abriss", sagt Verbands-Vorsitzender Pils. So lange die Kleingärten gemeinnützig genutzt würden, könnten sie nicht als Bauland verkauft werden. Dazu sei es eben wichtig, dass der Kleingarten ein Kleingarten bleibe und kein Freizeitgarten werde.

Ersterer definiert sich zum Beispiel darüber, dass wenigstens auf einem Drittel der Fläche Gemüse oder Obst angebaut wird. Auf dem Rest der Parzelle darf sich der Pächter erholen. Grundsätzlich darf ein Garten nicht größer als 400 Quadratmeter sein – und eine Laube nicht mehr Platz als 24 Quadratmeter wegnehmen. Darüber hinaus gilt in München zusätzlich eine Gartenordnung, die einige Sonderregelungen beinhaltet.

Grünflächenmangel: Nur zehn neue Gärten pro Jahr

Während die Einwohnerzahl der Stadt in den vergangenen Jahren stetig steigt, werden Grünflächen rar. Neue Gartenparzellen entstehen heuer nur mehr durch die Teilung freiwerdender Gärten mit großer Quadratmeterzahl. So können etwa zehn neue Gärten pro Jahr geschaffen werden.

Weit kommt man damit nicht. Und somit warten weiterhin Tausende Münchner darauf, irgendwann eine historische Tomate von ihrem Stückerl Münchner Boden ernten zu dürfen.

Die Fakten zum Garteln in München

Geduldsprobe

In nahezu allen Gärten gibt es Wartelisten. Deshalb sollte man immer mal wieder beim Kleingartenverein seiner Wahl vorbeischauen.

Viel hilft wenig

Bei den Siedlungen sind Mehrfachanmeldungen unerwünscht. Interessenten müssen sich für eine Siedlung entscheiden.

Wer darf anpflanzen?

Auf die Warteliste setzen lassen, darf sich jeder, der einen Hauptwohnsitz in München hat. In den Anlagen der Bahn-Landwirtschaft werden Eisenbahner bei der Vergabe bevorzugt. In den anderen Kolonien kommt derjenige dran, der als nächstes auf der Liste steht. Dennoch achten die einzelnen Vereine auf eine gute Mischung zwischen Alt und Jung, Familien und Alleinstehenden.

Was kostet die Oase?

Für die Ablöse von Laube und Bepflanzung muss ein Neupächter mit etwa 3.000 Euro rechnen. Damit niemand übervorteilt wird, stellt ein unabhängiger Gutachter den Wert des Gartens fest.

Jährlich kostet ein Garten, je nach Quadratmeterzahl, inklusive Vereins- sowie Verbandsgebühr, Wasser und Versicherungen zwischen 300 und 400 Euro. Die städtischen Gärten legen 0,42 € zuzgl. 0,10 € pro m²/Jahr Aufwandsersatz zu Grunde.

Bund fürs Leben

Wer einmal eine Pacht unterschrieben hat, darf seinen Garten bis zum Tod behalten.

