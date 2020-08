Sie halten sich rechts und folgen nun den Schildern zur Gartengaststätte der Schrebergartenkolonie, flanieren lässig links an diesem vorbei (oder kehren ein) und folgen dem Weg dann zum Gatter am Ende. Hier steht Münchens ältester Baum, die Röth-Linde (5). Etwa 350 Jahre alt soll der dem Landschaftsmaler Philipp Röth gewidmete Baum sein. Kein Wunder, dass er nach all den Jahren Unterstützung in Form von Metallgerüsten braucht.

Aus der Nederlinger Straße wird jetzt die Baldurstraße. Sie nutzen den ersten Eingang auf das Friedhofsgelände, das Tor Nederling, und laufen lieber (parallel zur Straße) auf den gut ausgeschilderten Wegen des Westfriedhofs (6) an blühenden Wiesen, torkelnden Schmetterlingen und schattigen Grabfeldern vorbei auf die Aussegnungshalle zu. Der imposante Kuppelbau hat ein historisches Vorbild. Er ist einem römischen Mausoleum nachempfunden.

Nun fehlt nur noch eine Station zur Komplettierung unseres Spaziergangs: die Borstei (7). Vom Westfriedhof zu der berühmten Wohnsiedlung an der Dachauer Straße sind es nur wenige Meter. Namensgeber Bernhard Borst erbaute die Mehrfamilienhäuser um sieben Höfe herum in den 20er Jahren. Hier steht Deutschlands erstes (und immer noch funktionierendes) zentrales Heizkraftwerk, das kultivierte Ensemble wirkt mit seinen lauschigen Höfen und den hier aufgestellten Skulpturen trotz der nahen Dachauer Straße wie eine Oase der Stille und Kontemplation. Der Spaziergang geht hier zu Ende. Mit der Tram oder der S-Bahn geht es dann ganz bequem zurück in die City.