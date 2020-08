Die Wallfahrtskirche Sankt-Maria-Thalkirchen war da noch nicht so eingebaut wie heute und stellte das Ortszentrum dar. Heute isst der Thalkirchner sein Eis am neu geschaffenen Platz an der U-Bahnstation oder kauft hier Donnerstagnachmittag am Wochenmarkt ein. Für den Spaziergang sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, mindestens eineinhalb Stunden, vielleicht sogar mehr, denn auf dem Weg können Sie gleich mehrmals einkehren, sofern Sie das möchten. Die Route führt Sie ab der U-Bahnstation zunächst an einigen denkmalgeschützten Häusern vorbei und bringt Sie dann aber schnell ins Grüne. Sie laufen durch verschiedene Parks bis zum Hinterbrühler See, umrunden diesen und gelangen dann, immer in Wassernähe zurück zu Ihrem Ausgangspunkt. Frohes Flanieren!