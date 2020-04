Nicht nur in München: "Wir arbeiten derzeit auch am Samstag"

Im Viererbüro sitzen wir jetzt nur noch zu zweit. In der Mittagspause bin ich nicht mehr in der Kantine, sondern am Schreibtisch oder ich gehe spazieren. Trotzdem gehe ich am Ende des Tages zufrieden nach Hause, weil ich weiß, dass gerade Kleinbetriebe auf das Kurzarbeitergeld angewiesen sind und wir ihnen so helfen.