In der Stadt der Schäffler weiß man aber, dass man der Tristesse auch mal frech die Stirn bieten muss. Also: Denken Sie mal nicht daran, was Sie in der kommenden Zeit alles nicht dürfen, sondern erinnern Sie sich, was Sie in den vergangenen Jahren alles nicht geschafft haben. Hand aufs Herz! War es nicht jedes Jahr dasselbe?