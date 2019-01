Finanzielle Schwierigkeiten trotz guter Auftragslage

Im Sommer 1936 geriet die "Bavaria Film AG" in finanzielle Schwierigkeiten und musste Mitarbeiter freistellen. Drei davon wollten das aber nicht hinnehmen und drehten auf Eigeninitiative den mit Krediten und eigenem Geld finanzierten Film "IA in Oberbayern". Die Produktion entwickelte sich zum Überraschungserfolg und spielte 15 Millionen Mark ein. Damit war der Betrieb vorerst gerettet, doch der Erfolg hielt nicht lange an. Aufgrund der politischen Situation verringerte sich der Absatz der Produktionen im Ausland und so musste die "Bavaria Film AG" im Frühjahr 1937 die Zahlungen einstellen.