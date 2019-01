Filmemacher und kreative Menschen werden klischeehaft immer als etwas verrückt bezeichnet. Sehen Sie das auch so?

Was mich angeht: Ich war mein Leben lang verrückt und das werde ich auch bleiben.

Was war denn die skurrilste Situation, die Sie in Ihrer Zeit in der Filmstadt erlebt haben?

Ich hab während meiner Zeit in der Bavaria so viele spannende und witzige Geschichten erlebt, das wäre genügend Stoff für ein Buch – und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich das vielleicht sogar irgendwann mache.

Einmal Bavaria, immer Bavaria

Sie haben in Ihrer Karriere mit so vielen berühmten Schauspielern zusammengearbeitet. Gibt es denn jemanden, den Sie nicht vor die Kamera bekommen haben, mit dem Sie aber unbedingt mal drehen wollen?

Nein! Ich hab immer gekriegt, wen ich wollte.

Die Angestellten der Bavaria Filmstadt identifizieren sich sehr stark mit ihrem Arbeitsplatz. Sehen Sie sich denn immer noch als Bavarianer? Einmal Bavaria, immer Bavaria?

Stimmt. Die Bavaria ist meine Film-Mutter und das wird immer so bleiben.

Bei ihren Filmen machen Sie viel selbst und übernehmen die Rolle des Kameramanns, Produzenten und Regisseurs. Wie schaffen sie diese Dreifachbelastung? Gibt es Sie in dreierlei Ausfertigungen?

Ich empfinde das nicht so. Der Vorteil ist, dass ich in diesen Bereichen nichts erklären muss. Ich weiß ja, was ich brauche und will.

Joseph Vilsmaier plant neuen Spielfilm

Ihre letzten Filme waren Dokumentationen über Bayern und Österreich. Wie unterscheidet sich diese Arbeit von der Produktion eines Spielfilmes?

Ich wollte einfach mal was anderes machen und dann hatte das mit "Bavaria Traumreise durch Bayern" eine solche Eigendynamik entwickelt, dass ich auch "Österreich von oben und unten" und zuletzt "Bayern – Sagenhaft" gemacht habe. Das Schöne daran war, dass man wunderbare Menschen getroffen hat und grundsätzlich viel gelernt hat über Brauchtum und Traditionen.

Haben Sie in der Zukunft auch mal wieder einen Spielfilm geplant?

Und ob. Der Titel ist "Der Boandlkramer und die ewige Liebe".

"Was ist Film? Emotion!"

Die Bavaria hat dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass wurde auf dem Filmgelände eine Straße nach Ihnen benannt. Wie fühlt es sich für Sie an, Teil eines solchen Standortes zu sein?

Dafür bin ich der Direktion der Bavaria, Achim Rohnke und Dr. Christian Franckenstein von Herzen dankbar. Das war ein sehr berührender Moment in meinem Leben.

Aktuell befindet sich die Filmwelt im Wandel. Streamingdienste wie Netflix und Amazon produzieren ihre eigenen Filme, die überhaupt nicht mehr ins Kino kommen. Wie sehen Sie diese Veränderung? Stirbt das Kino irgendwann aus?

Ich weiß, dass viele junge Leute die Filme auf dem Handy oder wo auch immer ansehen. Ich bin aber der Meinung, dass Kino mit der heutigen Technik, eine solche Bild- und Tongewalt vermittelt, die ich sonst nirgendwo bekomme. Außerdem bin ich der Meinung, dass man den Film da einfach nicht spüren kann. Und was ist Film: Emotion! Und das Gemeinschaftserlebnis! Ich war bei der Einweihung der drei neuen Arri-Kinos dort und auch privat – das ist einfach klasse. Tolle Sitze, Service etc. und hinterher geht man ins Lokal und spricht darüber, was man gesehen hat. Das ist Kino!

