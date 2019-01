Ein Bild vom Set "Mountain Eagle" aus dem Jahr 1926: Alfred Hitchcock (ganz unten im Bild) mit Filmkollegen. Foto: Bavaria Film

Neue Technik, neue Studios

Ein schwerer Hagelschauer zerstörte 1928 das gläserne Dach des "Glasateliers". Anstatt das Dach zu ersetzen wurde an der Stelle ein ganz neues Studio mit festen Wänden errichtet - ohne Glasdach. Die Scheinwerfertechnik hatte sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, weshalb man nicht mehr auf natürliches Tageslicht für einen Dreh angewiesen war.

Im darauffolgenden Jahr baute die "Emelka" ein zweites Studio, welches direkt an das im Vorjahr errichtete anschloss. Durch die technischen Neuerungen musste sich das Unternehmen auch auf die Veränderung in der Filmindustrie einstellen und baute passend zur Entstehung des Tonfilms ein Tonatelier. Doch das Ende der Stummfilmzeit brachte für die "Emelka" erhebliche Probleme. In den ersten zehn Jahren wurden im Geiselgasteig lediglich sieben Stummfilme gedreht. Das Schlachtenepos "Waterloo", das von der Entscheidungsschlacht gegen Napoleons Truppen handelt, ist 1929 eine der letzten Produktionen ohne gesprochenen Dialog. Mit 3.505 Metern Filmlänge und einer Laufzeit von 126 Minuten hatte der Film selbst für Stummfilme ein gewaltiges Ausmaß.

Das Ende der stummen Figuren: Der Film bekommt Ton

Bereits ein Jahr später hielt 1930 mit "In einer kleinen Konditorei" der erste Münchner Tonfilm Einzug in die Welt des bewegten Bildes. Für einige Schauspieler bedeutete diese Entwicklung das Ende ihrer Karrieren, da sie den Sprung von Stumm- in Tonfilme nicht schafften.

Für die Münchner Komiker-Legende Karl Valentin und seine Frau Liesl Karlstadt war die Umstellung allerdings überaus erfolgreich. 1932 spielten beide in "Die verkaufte Braut" von Max Ophüls in ihrem ersten Tonfilm mit und drehten auch später noch weitere Filme am Geiselgasteig, wie "Die Orchesterprobe" und "Die Erbschaft".

Finanziell verkraftete die "Emelka" die technische Umrüstung auf den Tonfilm nicht und musste im November 1932 Konkurs anmelden. Das Filmgelände wurde von Wilhelm Kraus, der bereits zuvor große Aktienanteile des Unternehmens gekauft hatte, ersteigert.

So wurde aus der "Münchner Lichtkunst AG" die "Bavaria Film AG". Mit dem neuen Hauptaktionär konnte die Umstellung von Stumm- auf Tonfilm dann weiter vorangetrieben werden.

Lesen Sie in Folge zwei der neuen AZ-Serie: Münchner Filme in der NS-Zeit.