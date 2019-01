1952 der erste Farbfilm

Technische Neuerungen ließen die Attraktivität der Bavaria Filmstadt wachsen. 1952 wurde mit Marika Rökk in der Hauptrolle der erste Farbfilm "Maske in Blau" in Geiselgasteig gedreht. In dem Film geht es um den Maler Cellini, der sich in den Revuestar Juliska Varady verliebt und sie unbedingt porträtieren will.