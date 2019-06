Neugier sollte man aushalten können

Und so werden Geschichten ausgetauscht über Wagenplatzbewohner, den Geologen, der mit seiner Frau jahrelang mitten in München in einem Wohnwagen auf einer Brachfläche lebte und die Tiny-House-Bewohnerin, die als soziale Skulptur auf einem Ikea-Parkplatz an den Menschen und ihrer Neugier fast verzweifelt ist. Ständig klebte eine platte Nase an der Scheibe.