Alles also halb so wild? Nicht ganz. Vor allem im Job ist der Umgang mit der HIV-Infektion nicht immer leicht. "Dort wissen nur bestimmte Leute von meiner Krankheit", sagt Manfred. "Meine direkte Chefin, mit der ich schon seit 20 Jahren zusammenarbeite, ist eingeweiht. Sie hält mir den Rücken frei, wenn es hart auf hart kommt."

Krebspatienten bekommen Mitleid, HIV-Patienten werden ausgegrenzt

Oliver (48), selbst seit 17 Jahren HIV-positiv und ebenfalls Teil der Kerngruppe, geht es ähnlich: "Meine Kollegen wissen nichts von der Krankheit. Ich werde in der Arbeit häufiger mal gefragt, warum ich denn so oft zum Arzt muss." Auch im Privatleben ist es für Oliver nicht immer leicht. "Viele potenzielle Partner reagieren sehr negativ, wenn ich ihnen von der Krankheit erzähle. Da ist noch vieles nicht angekommen."

Genau dort wollen die "Münchner Positiven" ansetzen. Noch immer kursieren viele Vorurteile rund um das Immunschwäche-Virus. Diese sollen endlich ausgeräumt werden. Vor allem die Methode "Schutz durch Therapie" will die Gruppe bekannter machen. Sie beruht darauf, dass HIV-positive Männer und Frauen, die sich in einer funktionierenden Therapie befinden, nach einem halben Jahr nicht mehr infektiös sind. Die Medikamente verhindern im Körper eines HIV-positiven Menschen die Vermehrung des Virus’. Nach einiger Zeit ist bei einer gut wirksamen Therapie im Blut kein HIV mehr nachweisbar. Man spricht dann von einer "Viruslast unter der Nachweisgrenze".

Wie mehrere Studien unabhängig voneinander bestätigen, kann das Virus dann selbst bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr nicht mehr übertragen werden.

Bereits vor zehn Jahren hat die Schweizer EKAF (Eidgenössische Kommission für Aidsfragen) erstmals Ergebnisse veröffentlicht, dass HIV-Positive in Therapie nicht ansteckend sind. Die erhoffte Revolution blieb indes aus. Obwohl bis heute kein einziger Ansteckungsfall bekannt ist, ist "Schutz durch Therapie" noch immer äußerst umstritten – vor allem aber weiß kaum jemand davon. Am Samstag wollen die "Münchner Positiven" beim Christopher Street Day mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.

"Sozial waren wir noch nie eine Gefahr. Seit einem Jahrzehnt ist bekannt, dass wir es auch beim Sex nicht sind", meint Ralf. Er wünscht sich ein gesellschaftliches Umdenken im Hinblick auf das Thema HIV. "Wenn ich jemandem sage, ich hätte Krebs, werde ich bemitleidet. Wenn ich sage, ich habe HIV, heißt es: 'Du Sau'", sagt er. "Das soll sich ändern."

AZ-Hintergrund: HIV – Die Zahlen Laut einer aktuellen Studie des Robert-Koch-Institutes lebten 2016 in Deutschland mehr als 88.400 HIV-positive Menschen, über 12.000 davon in Bayern. Mit einer Quote von 80 Prozent sind vor allem Männer vom HI-Virus betroffen. 2016 infizierten sich in Bayern schätzungsweise 390 Menschen neu mit dem Immunschwäche-Virus. Mit 69 Prozent stellen homosexuelle Männer die größte Gruppe unter den Neuinfizierten dar, gefolgt von heterosexuellen Personen (23 Prozent) und Menschen, die intravenös Drogen konsumieren (acht Prozent).

Diskriminierung im Beruf: "Ich hasse es, wenn du von deinem Mann erzählst"

Ein Kollege mobbt Stephan Pflaum aus seinem Job – die Chefin will nicht helfen.

Die Medienbranche ist nicht nur kreativ, sondern auch liberal und offen. So hatte es sich Stephan Pflaum (43) gedacht, als er vor zehn Jahren als Projektleiter in einer TV-Produktionsfirma anfing zu arbeiten. Doch es gab diesen einen Kollegen, ebenfalls ein Projektleiter, der ihn ständig bloßstellte, ihm ständig Sprüche reindrückte und gegen ihn hetzte, wann immer er Gelegenheit dazu fand. Und er fand viele Gelegenheiten.

Stephan Pflaum ist keiner, der sich so etwas gefallen lässt. Also nahm er den Kollegen zur Seite und fragte ihn, was eigentlich sein Problem mit ihm sei. "Ich hasse es, wenn du von deinem Wochenende erzählst und was du mit deinem Mann gemacht hast. Eine Ehe zwischen Mann und Mann ist nicht natürlich, das gibt es nicht", hat ihm der Kollege geantwortet, erzählt Stephan Pflaum.

Besagte Ehe ist eine Lebenspartnerschaft, die Pflaum 2005 eingegangen ist. Vier Jahre waren er und sein Mann da ein Paar, sie sind noch zusammen und werden im September nochmals heiraten. Denn seit einem Jahr gibt es die Ehe für alle – auch wenn der Ex-Kollege noch so ätzt.

Mobbing bis an den Rand einer Depression

"Bislang war alles in meinem Leben und meiner Karriere glatt verlaufen. Homophobie im Job kannte ich nicht", sagt Pflaum. "Ich hätte das auch niemals gedacht. Schwulsein ist doch heutzutage völlig normal."

Stephan Pflaum setzte die Situation zusehends zu. Er litt unter Schlaflosigkeit, Konzentrationsproblemen, zeigte Ansätze einer Depression. Seine Gedanken kreisten ständig um das eine Thema: "Wie kann ich es anders machen? Wie kann ich mich durchsetzen?" Er sprach seine Chefin auf den homophoben Kollegen an. Doch die sagte ihm nur, es sei eben in der Medienbranche so, dass man Ellenbogen haben müsse.

Nach einem halben Jahr hielt es Pflaum nicht mehr aus. Auch sein Mann litt unter der Situation und riet ihm, den Job zu kündigen – ein Befreiungsschlag für Pflaum. Als Projektleiter wechselte er an die LMU, wo für Fälle von Homophobie eine Universitätsfrauenbeauftragte zuständig ist. Stephan Pflaum musste sich noch nie mit ihr darüber unterhalten.