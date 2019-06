Nach eineinhalb Jahren wechselte sie zum SC Freiburg in die Bundesliga. "Der Trainer wollte sie unbedingt", sagt Mutter Aurelia. Mit 16 verließ sie die Heimat. Dann kam der FC Bayern. "Das war fast ein Traum", erzählt die Mama, "Sara wollte immer zu Bayern." In der Kindheit war sie oft im Bayern-Trikot unterwegs. Und jetzt also Paris, auch ein Traum.

"Was mir so gefällt, ist ihre Lockerheit"

Selbst die Eltern sind überrascht vom Werdegang der Tochter, sagt Aurelia Däbritz. "Es ist ja alles recht schnell gegangen." Weil sie früh in die A-Nationalmannschaft aufrückte, hätte sie fast die U20 übersprungen – wenn sie nicht bei der U20-WM ausgeholfen hätte. Dort wurde sie Weltmeisterin, schoss in sechs Partien fünf Tore. Trotz aller Erfolge beeindruckt ihre Mutter aber etwas anderes: "Was mir so gefällt, ist ihre Lockerheit."

Däbritz’ Eltern, Mutter Aurelia und Vater Günter, unterstützen ihre Sara, wo es geht. Im WM-Achtelfinale gegen Nigeria, waren die beiden in Grenoble im Stadion. Sara verwandelte beim 3:0 über Nigeria einen Elfmeter. Am Samstag im Viertelfinale geht es gegen Schweden, der Weg der Sara Däbritz geht weiter.

Lesen Sie auch: "Etwas ganz Besonderes" - Schult freut sich auf Schweden