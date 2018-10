6. Richtig Einkaufen: Fair und aus der Region

Beispiel Orangensaft – er kann nicht aus der Region stammen. Deswegen lieber Apfelsaft wählen. Grundsätzlich gilt: Regional heißt nicht automatisch heimisch. Begriffe wie "Aus der Heimat" oder "Aus der Region" sind rechtlich nicht geschützt. Der Anbieter entscheidet selber, was er unter der beworbenen Regionalität versteht.

Der Tipp der Profis: Bei Obst und Gemüse aufs Herkunftsland achten; zudem gibt es das freiwillige Regionalfenster als Orientierung. Oder eben gleich bei Regionalinitiativen oder Wochenmärkten kaufen.

7. Richtig Einkaufen: Nettofüllmenge und Ein-Kilo-Preis vergleichen

Nur so erkennt man, wie viel man für sein Geld wirklich bekommt.

8. Richtig Einkaufen: Unverpacktes kaufen

Verpackung bedeutet nur wieder Müll. "Wenn das nicht geht, wenig verpackte Ware auswählen, also Käse besser am Stück als in Scheiben kaufen."

9. Richtig Einkaufen: Zutatenliste

Die Rückseite prüfen, damit man weiß, was man sich da eigentlich in den Wagen legt. Der Ratgeber erklärt: Die Zutaten sind in der Reihenfolge ihres Anteils im Produkt angegeben.

Interessant ist auch die Nährwerttabelle. Obacht: Hier wird manchmal pro Portion angegeben, aber dabei wird schon mal mit zu kleinen Mengen getrickst. Beispiel: 40 Gramm Müsli? Im Durchschnitt werden zum Frühstück aber eher 80 Gramm gegessen.

10. Richtig Einkaufen: "Billigware" ausprobieren

Tests haben gezeigt, dass sie der Markenware oftmals in nichts nachsteht.

