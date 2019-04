Die Finnen schlagen ihre Freunde und Verwandten mit einer Birkenrute. In den USA verkleidet man sich. In Schweden ziehen liebestolle Frauen herum und bespritzen ihre Angebeteten mit Wasser. Die Rede ist (natürlich) von Ostern. Die Zeit, in der Kinder (und auch Erwachsene) nach Eiern und Süßigkeiten suchen. Eine traditionsreiche Zeit voller Mythen, Bräuche und vor allem: Essen.